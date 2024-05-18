Kazadan sonra kaçan sürücü, bağ evinde yakalandı

KÜTAHYA'da ters yöne girip, daldığı kafede 2 kişinin yaralanmasına neden olan ve kazanın ardından kaçan cipin sürücüsü İ.B., gizlendiği bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Börekçiler Mahallesi, Ahi Erbasan Caddesi’nde meydana geldi. İ.B. yönetimindeki 43 KY 274 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir kafeye daldı. Kazanın ardından sürücü İ.B., yaya olarak kaçtı. Kazada, kafe müşterisi Muhammet Burhan Demiral (29) ile Alime Dayan (25), yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Alime Dayan’ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.