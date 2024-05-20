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        Kazada ölen motosikletli, toprağa verildi

        BURSA'nın İznik ilçesinde kullandığı motosikletin sulama kanalına çarptığı kazada yaşamını yitiren Mustafa Karaca (42) memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:45 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:50
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        Kazada ölen motosikletli, toprağa verildi
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        BURSA'nın İznik ilçesinde kullandığı motosikletin sulama kanalına çarptığı kazada yaşamını yitiren Mustafa Karaca (42) memleketi Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde toprağa verildi. Aynı kazada yaralanan eşi Sema Karaca’nın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

        Kaza, dün saat 15.30 sıralarında İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi, Akköy kavşağında meydana geldi. Mustafa Karaca’nın kontrolünü yitirdiği 43 U 2626 plakalı motosiklet, yol kenarındaki sulama kanalına çarptı. Mustafa Karaca ile yanındaki eşi Sema Karaca ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı çiftten Mustafa Karaca, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Sema Karaca ise Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Maden şirketinde şoför olarak çalışan 2 çocuk babası Mustafa Karaca’nın cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine götürüldü.

        Mustafa Karaca için Ulu Cami'de cenaze namazına kılındı. Cenazeye ailesi ve yakınlarını yanı sıra Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, motosiklet tutkunu arkadaşlarıyla ilçe halkı katıldı. Namazın ardından Mustafa Karaca, Yaylacık Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Eşi Sema Karaca’nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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