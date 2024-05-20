Kazada ölen motosikletli, toprağa verildi

Mustafa Karaca için Ulu Cami'de cenaze namazına kılındı. Cenazeye ailesi ve yakınlarını yanı sıra Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, motosiklet tutkunu arkadaşlarıyla ilçe halkı katıldı. Namazın ardından Mustafa Karaca, Yaylacık Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Eşi Sema Karaca’nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Maden şirketinde şoför olarak çalışan 2 çocuk babası Mustafa Karaca’nın cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine götürüldü.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi, Akköy kavşağında meydana geldi. Mustafa Karaca’nın kontrolünü yitirdiği 43 U 2626 plakalı motosiklet, yol kenarındaki sulama kanalına çarptı. Mustafa Karaca ile yanındaki eşi Sema Karaca ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı çiftten Mustafa Karaca, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Sema Karaca ise Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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