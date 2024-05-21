Maden sahasındaki heyelan nedeniyle taşan gölet, belde yolunu ulaşıma kapattı

KÜTAHYA'nınSeyitömer beldesinde özel bir işletmeye ait maden sahasında meydana gelen heyelan, karayolu yakınındaki göletin taşmasına neden oldu. Belde ile kent merkezi arasındaki yol su altında kalarak, ulaşıma kapandı.

Seyitömer beldesindeki özel bir işletmeye ait maden sahasının döküm yapılan alanında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle bölgeye yakın alandaki gölette oluşan taşkın, belde ile kent merkezini bağlayan karayolunu su altında bıraktı. Seyitömer- Kütahya karayolu 3'üncü kilometresindeki taşkın sebebiyle Karayolu Bölge Müdürlüğü ekiplerince yol ulaşıma kapatıldı. Beldeye ulaşım Seyitömer'e 2,5 kilometre uzaklıktaki Elmacık köyü üzerinden sağlanıyor. Suyun tahliye edilerek, yolun yeniden ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.