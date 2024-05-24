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        Motosikletin çarptığı Türkmen kız yaralandı; kardeşleri birbirine sarılıp ağladı

        KÜTAHYA'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Türkmenistan uyruklu Kyzlarhan Rozyyeva (20), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:34 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:40
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        Motosikletin çarptığı Türkmen kız yaralandı; kardeşleri birbirine sarılıp ağladı
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        KÜTAHYA'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Türkmenistan uyruklu Kyzlarhan Rozyyeva (20), ağır yaralandı. Başını kaldırıma çarpan Rozyyeva’nın ablası ve kardeşi, birbirine sarılıp ağladı.

        Kaza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Erdoğan Atasoy Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Gözlü, kullandığı 43 AFR 890 plakalı motosikletle, yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu Kyzlarhan Rozyyeva'ya çarptı. Başını kaldırıma çarpan Rozyyeva, ağır yaralandı. Kaza nedeniyle Rozyyeva'nın ablası, motosiklet sürücüsü Gözlü'ye tepki gösterdi. Araya polis ekipleri girerken, Rozyyeva'nın ablası ve kardeşi birbirine sarılıp gözyaşı döktü. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Rozyyeva, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'nin acil servisine kaldırılıp tedaviye alındı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Gözlü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

        Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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