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        Devrilen traktörün sürücüsü Hasan, öldü

        KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, Hasan Şahin (26) hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 13:59 Güncelleme: 26.05.2024 - 14:05
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        Devrilen traktörün sürücüsü Hasan, öldü
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        KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde, Hasan Şahin (26) hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza, Emet ilçesine bağlı Düşecek köyünde meydana geldi. Hasan Şahin, kullandığı 43 PA 599 plakalı traktörün Kızıkdere mevkine geldiğinde hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Şahin, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Şahin’in cenazesi otopsi işlemleri için Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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