Devrilen traktörün sürücüsü Hasan, öldü

Kaza, Emet ilçesine bağlı Düşecek köyünde meydana geldi. Hasan Şahin, kullandığı 43 PA 599 plakalı traktörün Kızıkdere mevkine geldiğinde hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Şahin, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Şahin’in cenazesi otopsi işlemleri için Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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