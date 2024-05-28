Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Tadilat yaptığı evinde ölü bulundu

        KÜTAHYA'da yakınlarının 3 gündür haber alamadığı Mehmet Karaca (74), tadilat yaptığı evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 09:46 Güncelleme: 28.05.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tadilat yaptığı evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA'da yakınlarının 3 gündür haber alamadığı Mehmet Karaca (74), tadilat yaptığı evinde ölü bulundu.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan Mehmet Karaca'dan 3 gündür haber alamayan ağabeyi Selahattin Karaca, akşam saatlerinde gittiği evinde, kardeşini tadilat yaptığı çatı katında yerde kanlar içinde bularak polise haber verdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin kontrolünde Mehmet Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tadilat sırasında bacağından yaralandığı görülen Karaca'nın cenazesi, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaca'nın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        6 yaşındaki Taha için yola çıkmışlar!
        6 yaşındaki Taha için yola çıkmışlar!
        Uydu roketi havada patladı
        Uydu roketi havada patladı
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Heyelanda 2 binden fazla kişi toprak altında
        Heyelanda 2 binden fazla kişi toprak altında
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Yaz oyunlarını Filistin'e bağışladı
        Yaz oyunlarını Filistin'e bağışladı
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        Lise'den Aslantepe'ye!
        Lise'den Aslantepe'ye!

        Benzer Haberler

        Kütahya'da evinin çatısını tamir ederken ölen kişinin cesedi bulundu
        Kütahya'da evinin çatısını tamir ederken ölen kişinin cesedi bulundu
        İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları Kütahya'da protesto edildi
        İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları Kütahya'da protesto edildi
        Kütahya'da iş makinasıyla çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü hayat...
        Kütahya'da iş makinasıyla çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü hayat...
        Kütahya'nın "ağır elbiseleri" festivaldeki defilede sergilendi
        Kütahya'nın "ağır elbiseleri" festivaldeki defilede sergilendi
        Emekli eğitimci 75 yaşında yüksek lisans öğrencisi oldu
        Emekli eğitimci 75 yaşında yüksek lisans öğrencisi oldu
        Simav'da "Büyük Hayır ve Sünnet Şöleni" yapıldı
        Simav'da "Büyük Hayır ve Sünnet Şöleni" yapıldı