Dairede çıkan yangını itfaiye söndürdü; evdeki 2 kediden 1'i kurtarıldı

KÜTAHYA'da apartmanın birinci katında çıkan yangını itfaiyeciler söndürdü. Ev sahibi Sevcan Çamdibi, içeride kedilerinin kaldığını belirterek yeniden eve girmeye çalışırken fenalık geçirdi. Kedilerden 1'i kurtarılırken, diğeri ise bulunamadı.

İnköy Mahallesi'ndeki 627 Konutlar'da bir apartmanın 1'inci katındaki Sevcan Çamdibi'ne ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarıyla adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, alevlere müdahale ederken, yoğun dumandan etkilenen Sevcan Çamdibi’ne ambulansta ayakta müdahale edildi. İki kedisi olduğunu söyleyen Çamdibi, yeniden eve gitmeye çalıştı. Ekiplerin çabalarına rağmen ikna olmayan ve fenalık geçiren kadın, jandarmanın araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Yangını söndüren itfaiye erleri, dairede mahsur kalan kedilerden 1'ini kurtardı. Diğeri ise evde bulunamadı. Apartman dairesinde zarar oluşurken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.