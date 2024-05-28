Minibüsün devrildiği kazada yaralandı; 6 gün sonra hastanede öldü

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza, 22 Mayıs’ta Emet ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. R.İ.’nin kontrolünü yitirdiği 43 AFF 02 plakalı yolcu minibüsü şarampole devrilerek, yan yattı. Kazada yaralanan 3’ü ağır, 13 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalelerinin ardından hayati tehlikeleri nedeniyle Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen ağır yaralılardan Ayten Özçelik, 6 gün sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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