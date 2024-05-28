Minibüsün devrildiği kazada yaralandı; 6 gün sonra hastanede öldü
KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde minibüsün şarampole devrildiği kazada yaralanan 13 kişiden Ayten Özçelik (47), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.
KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde minibüsün şarampole devrildiği kazada yaralanan 13 kişiden Ayten Özçelik (47), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 22 Mayıs’ta Emet ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. R.İ.’nin kontrolünü yitirdiği 43 AFF 02 plakalı yolcu minibüsü şarampole devrilerek, yan yattı. Kazada yaralanan 3’ü ağır, 13 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalelerinin ardından hayati tehlikeleri nedeniyle Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen ağır yaralılardan Ayten Özçelik, 6 gün sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü R.İ. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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