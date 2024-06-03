Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Kaza, saat 03.00 sıralarında çevre yolu kavşağında meydana geldi. Ali S.'nin kullandığı 43 ABF 314 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Abdulbaki Usluer idaresindeki 43 HF 389 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosikletin arkasındaki Kamil Lama, olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen motosiklet sürücüsü Usluer de yolda yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ali S. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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