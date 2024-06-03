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        Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptığı kazada sürücü Abdulbaki Usluer (28) ile arkasındaki Kamil Lama (23), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 10:04 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:10
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        Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü
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        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptığı kazada sürücü Abdulbaki Usluer (28) ile arkasındaki Kamil Lama (23), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında çevre yolu kavşağında meydana geldi. Ali S.'nin kullandığı 43 ABF 314 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Abdulbaki Usluer idaresindeki 43 HF 389 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosikletin arkasındaki Kamil Lama, olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen motosiklet sürücüsü Usluer de yolda yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ali S. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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