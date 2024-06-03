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        Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü (2)

        TOPRAĞAVERİLDİLERKütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ali Sert idaresindeki otomobilin çarptığı motosikletten düşerek hayatını kaybeden Abdulbaki Usluer (28) ile arkadaşı Kamil Lama'nın (23) cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Tunçbilek beldesine getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 20:10 Güncelleme: 03.06.2024 - 20:15
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        Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİLER

        Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Ali Sert idaresindeki otomobilin çarptığı motosikletten düşerek hayatını kaybeden Abdulbaki Usluer (28) ile arkadaşı Kamil Lama’nın (23) cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Tunçbilek beldesine getirildi. İki arkadaş için Merkez Mahallesi Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Usluer ve Lama’nın yakınlarının yanı sıra belde halkı katıldı. Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan’ın kıldırdığı namazın ardından Usluer ve arkadaşı Lama, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI; TUTUKLANDI

        Otomobil sürücüsü Ali Sert ise işlemlerinin ardından Tavşanlı Adliyesi’ne sevk edildi. Kaza sonrası yapılan muayenede 2,45 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Ali Sert, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Sert, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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