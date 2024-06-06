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        Motosikletin çarpması ile ağır yaralanan bisikletliyi güneşten şemsiye tutarak korudular

        KÜTAHYA'da3 tekerlekli motosikletin çarptığı bisikletteki Cevahirşah Pekiri (59), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:25 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:30
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        Motosikletin çarpması ile ağır yaralanan bisikletliyi güneşten şemsiye tutarak korudular
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        KÜTAHYA'da3 tekerlekli motosikletin çarptığı bisikletteki Cevahirşah Pekiri (59), ağır yaralandı. Çevredekiler, sağlık ekipleri gelene kadar Pekiri'yi güneşten korumak için başında durup, şemsiye tuttu.

        Kaza, Yunusemre Mahallesi’nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Cevahirşah Pekiri'nin kullandığı bisiklete, 3 tekerlekli motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü kaçarken, Pekiri ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilirken, çevredekiler Pekiri'nin 30 dereceyi aşan sıcaktan etkilenmemesi için başında şemsiye tuttu. Pekiri, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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