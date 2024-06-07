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        Kütahya'da okul inşaatında beton dökümü sırasında çökme: 5 işçi yaralı

        KÜTAHYA'da Abdurrahmanpaşa İlkokulu inşaatında beton dökümü sırasında tavan kalıbı çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:47 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:50
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        Kütahya'da okul inşaatında beton dökümü sırasında çökme: 5 işçi yaralı
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        KÜTAHYA’da Abdurrahmanpaşa İlkokulu inşaatında beton dökümü sırasında tavan kalıbı çöktü. Olayda 5 işçi yaralanırken, Kütahya Valisi Musa Işın, “Burada bir müteahhit hatası var mıdır yok mudur diye, teknik açıdan hemen bir heyet görevlendirip, bu konuda bir araştırma yapılacak” dedi.

        Mecidiye Mahallesi Asım Gündüz Caddesi’ndeki yapımı devam eden Abdurrahmanpaşa İlkokulu inşaatında, beton dökme işlemi yapıldığı sırada tavan kalıbı çöktü. İnşaatın ikinci katında meydana gelen çökme sonucu 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı işçiler Bayram Şakar, Recep Tunç, Recep Can, Hüseyin Çakar ve İbrahim Kayıoğlu olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kütahya Valisi Musa Işın da inşaat alanına gelerek incelemelerde bulundu. Vali Işın,“Tavandaki kalıpta bir çökme meydana geldi. 5 yaralımız söz konusu, biri ayakta. Diğer yaralılarımız hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikeleri yok ancak doktor ve muayene aşamasından sonra durumlarını net bir şekilde öğrenmiş olacağız. Çok şükür hayati tehlikesi olan arkadaşımız hali hazırda görünmüyor. Ayrıca, bu olayla ilgili bir inceleme başlatıyorum. Burada bir müteahhit hatası var mıdır yok mudur diye, teknik açıdan hemen bir heyet görevlendirilip, bu konuda bir araştırma yapılacak. Onun neticesinde sebebini de öğrenmiş olacağız” dedi.

        İtfaiye ekipleri, inşaatta yeni bir çökmenin yaşanmaması için tedbir alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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