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        Kaza yapan sürücüsü, otomobildeki yaralı kadını bırakıp yaya olarak kaçtı

        –KÜTAHYA'da, iki otomobilin çarpıştığı kazadan sonra araçlardan birinin sürücüsü yanındaki yaralı kadını olay yerinde bırakıp, yaya olarak kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 00:12 Güncelleme: 11.06.2024 - 00:15
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        Kaza yapan sürücüsü, otomobildeki yaralı kadını bırakıp yaya olarak kaçtı
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        –KÜTAHYA’da, iki otomobilin çarpıştığı kazadan sonra araçlardan birinin sürücüsü yanındaki yaralı kadını olay yerinde bırakıp, yaya olarak kaçtı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaza, geç saatlerde Akkent Mahallesi Şehzadeler Parkı Kavşağ'ında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 43 RC 645 plakalı otomobil, F.M.P. yönetimindeki 34 TU 097 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada savrulan iki otomobil, park halindeki 43 RC 419 plakalı araca çarparak durdu. Kaza sonrası 43 RC 645 plakalı otomobilin sürücüsü, yanında bulunan B.K. isimli kadının yaralanmasına rağmen, olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan B.K. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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