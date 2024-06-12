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        İlk Türk astronot Gezeravcı, Kütahya'da öğrencilerle buluştu

        TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kütahya'da gerçekleştirilen programda bir araya geldiği öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Bu milletin insanları hiç mütevazı olamayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:18 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:21
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        İlk Türk astronot Gezeravcı, Kütahya'da öğrencilerle buluştu
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        TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kütahya’da gerçekleştirilen programda bir araya geldiği öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Bu milletin insanları hiç mütevazı olamayacak. Günün birinde yurt dışına çıktığınızda kendiniz de bunu gözlemleme şansı bulacaksınız. Pratik zekasıyla öne çıkmış bir milletiz. Lütfen, damarlarınızda dolaşan asil kandan zerre kadar şüphe etmeyin" dedi.

        İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Beylerbeyi Salonu’nda öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin heyecanla takip ettiği programda Türkiye'nin uzay misyonunun ilk kahramanı Gezeravcı, tüm gençlere ilham veren uzay yolculuğunu başından sonuna kadar anlattı. Türkiye Uzay Ajansı ve Türkiye'nin uzay programı ile ilgili detaylı bilgiler veren ve F-16 pilotuyken Türkiye'nin ilk astronotluğuna uzanan öyküsünü anlatan Gezeravcı, astronotluğa başvuru ve kabul süreçlerini, aldığı fiziksel ve teorik astronot eğitimleriyle bilim misyonu eğitimlerini öğrencilerle paylaştı.

        Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Gezeravcı, “Burada duyduğunuz sunum, gelecekte altına sizlerin imza atacağı Türkiye Cumhuriyeti'nin adım atmış olduğu yeni bir alanın başlangıç hikayesi. Dolayısıyla özünde siz varsınız. Bu işin yapılma amacı, yıllardır üzerinden onlarca badire geçmiş bir milletin, sürekli öz güveni yaftalanmaya çalışılan evlatlarının öz güvenini hak ettikleri gururu yaşayarak ileride adım atacakları her yolda, kafalarında hiçbir tereddüt bırakmayacak şekilde kemikleşmiş ön yargıların hakim olduğu alanı ortadan kaldırmaktı. İllaki geleceğinizde uzayla ilgili bir iş yapmanıza gerek yok ama buradan çıkaracağınız mesaj çok önemli. Bu ülkenin topraklarında, bayrağımızın dalgalandığı her yerde devletimizin güçlü iradesi olduğu sürece yürümekten tereddüt edebileceğiniz hiçbir yol yok. Kendinize hedef koymaktan, geri kalacağınız hiçbir alan yok. Yıllardır sürekli başaramayacağımız, 'Bizden olmaz' denilen hikayelerle yaftalandık. Bu milletin insanları hiç mütevazı olamayacak. Günün birinde yurt dışına çıktığınızda kendiniz de bunu gözlemleme şansı bulacaksınız. Pratik zekasıyla öne çıkmış bir milletiz. Lütfen, damarlarınızda dolaşan asil kandan zerre kadar şüphe etmeyin. Potansiyelinizden şüphe etmeyin. Hayatınız boyunca da sizden daha iyi kimsenin bilemeyeceği içinizdeki potansiyeli kimsenin sorgulamasına müsaade etmeyin" diye konuştu. Konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gezeravcı'ya kente özgü çini vazo hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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