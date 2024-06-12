İlk Türk astronot Gezeravcı, Kütahya'da öğrencilerle buluştu

TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kütahya’da gerçekleştirilen programda bir araya geldiği öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Bu milletin insanları hiç mütevazı olamayacak. Günün birinde yurt dışına çıktığınızda kendiniz de bunu gözlemleme şansı bulacaksınız. Pratik zekasıyla öne çıkmış bir milletiz. Lütfen, damarlarınızda dolaşan asil kandan zerre kadar şüphe etmeyin" dedi.

İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Beylerbeyi Salonu’nda öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin heyecanla takip ettiği programda Türkiye'nin uzay misyonunun ilk kahramanı Gezeravcı, tüm gençlere ilham veren uzay yolculuğunu başından sonuna kadar anlattı. Türkiye Uzay Ajansı ve Türkiye'nin uzay programı ile ilgili detaylı bilgiler veren ve F-16 pilotuyken Türkiye'nin ilk astronotluğuna uzanan öyküsünü anlatan Gezeravcı, astronotluğa başvuru ve kabul süreçlerini, aldığı fiziksel ve teorik astronot eğitimleriyle bilim misyonu eğitimlerini öğrencilerle paylaştı.