Erbakan: Belediyeleri ahlaklı ve milli görüş anlayışıyla yöneteceğiz

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kütahya'daki bu 3 belediyemizde ve Türkiye genelinde kazandığımız 63 belediyede her zaman ifade ettiğimiz gibi ahlaklı belediyecilik anlayışı ile milli görüş belediyeciliği anlayışı ile en hayırlı hizmetleri yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya’da partisinin kazandığı Tepecik Belde Belediyesi ve Tavşanlı Belediyesi’ni ziyaret etti. Tavşanlı ilçesinde partililerce karşılanan Erbakan, Belediye Başkanı Ali Kemal Derin'i makamında ziyaret etti. Kütahya'da 3, Türkiye genelinde ise 63 belediyede kazandıklarını kaydeden Erbakan, ahlaklı belediyecilik anlayışı ile milli görüş belediyeciliği anlayışı ile hizmetleri yapacaklarını söyledi. Erbakan, "İnşallah aynen 1989- 1994 döneminde olduğu gibi milletimize efsane hizmetler yapacağız ve milletimizin gönlünde taht kuracağız. Bu yeni dönemde de aynı hizmetleri yapacağımızı ifade ediyoruz. Bu hem Kütahya'da hem de diğer belediyelerimizde böyle olacak. Yeniden Refah Partili belediye başkanları bu işi bir ticaret olarak değil ibadet olarak yapacaklar. İbadet aşkıyla yapılan çalışmalarda ne israf olur ne kayırma ne yolsuzluk ne borç ne faiz ne torpil ne de adaletsizlik olur. Bunların hiçbiri olmayacak" dedi.