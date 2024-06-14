Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Erbakan: Belediyeleri ahlaklı ve milli görüş anlayışıyla yöneteceğiz

        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kütahya'daki bu 3 belediyemizde ve Türkiye genelinde kazandığımız 63 belediyede her zaman ifade ettiğimiz gibi ahlaklı belediyecilik anlayışı ile milli görüş belediyeciliği anlayışı ile en hayırlı hizmetleri yapacağımıza inanıyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 00:37 Güncelleme: 14.06.2024 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erbakan: Belediyeleri ahlaklı ve milli görüş anlayışıyla yöneteceğiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kütahya'daki bu 3 belediyemizde ve Türkiye genelinde kazandığımız 63 belediyede her zaman ifade ettiğimiz gibi ahlaklı belediyecilik anlayışı ile milli görüş belediyeciliği anlayışı ile en hayırlı hizmetleri yapacağımıza inanıyorum" dedi.

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya’da partisinin kazandığı Tepecik Belde Belediyesi ve Tavşanlı Belediyesi’ni ziyaret etti. Tavşanlı ilçesinde partililerce karşılanan Erbakan, Belediye Başkanı Ali Kemal Derin'i makamında ziyaret etti. Kütahya'da 3, Türkiye genelinde ise 63 belediyede kazandıklarını kaydeden Erbakan, ahlaklı belediyecilik anlayışı ile milli görüş belediyeciliği anlayışı ile hizmetleri yapacaklarını söyledi. Erbakan, "İnşallah aynen 1989- 1994 döneminde olduğu gibi milletimize efsane hizmetler yapacağız ve milletimizin gönlünde taht kuracağız. Bu yeni dönemde de aynı hizmetleri yapacağımızı ifade ediyoruz. Bu hem Kütahya'da hem de diğer belediyelerimizde böyle olacak. Yeniden Refah Partili belediye başkanları bu işi bir ticaret olarak değil ibadet olarak yapacaklar. İbadet aşkıyla yapılan çalışmalarda ne israf olur ne kayırma ne yolsuzluk ne borç ne faiz ne torpil ne de adaletsizlik olur. Bunların hiçbiri olmayacak" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuvvetli yağışlara dikkat
        Kuvvetli yağışlara dikkat
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Buket Özgünlü hakkında hapis talebi
        Buket Özgünlü hakkında hapis talebi
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kütahya'nın Simav ve Tavşanlı...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kütahya'nın Simav ve Tavşanlı...
        Kütahya'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da vatandaşlar Gazze ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşananlar i...
        Kütahya'da vatandaşlar Gazze ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşananlar i...
        Kütahya'da öğrenciler projeleri TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergilendi
        Kütahya'da öğrenciler projeleri TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergilendi
        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kızıltoprak'tan mezuniyet töreninde Filistin mesajı:
        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kızıltoprak'tan mezuniyet töreninde Filistin mesajı:
        Uyuşturucudan zehirlenerek öldü, zehir taciri 6 yıl sonra tutuklandı
        Uyuşturucudan zehirlenerek öldü, zehir taciri 6 yıl sonra tutuklandı