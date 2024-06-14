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        250 saat kamera görüntüsü izlenerek yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        KÜTAHYA'da iki farklı kamu kurumundan 200 bin lira değerinde kablo, jeneratör ve elektrikli iş makinesi çalan 4 şüpheli, 250 saat izlenen kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 20:20 Güncelleme: 14.06.2024 - 20:25
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        250 saat kamera görüntüsü izlenerek yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        KÜTAHYA’da iki farklı kamu kurumundan 200 bin lira değerinde kablo, jeneratör ve elektrikli iş makinesi çalan 4 şüpheli, 250 saat izlenen kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Vefa Mahallesi’nde 19 bin lira değerinde 100 metrelik kablo ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde TCDD’ye ait depodan yaklaşık 185 bin lira değerinde kesme makinesi, 2 adet el tirfonöz, jeneratör ile odun kesme motoru çalındı. Kurum yöneticilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, iş yerleri ile olay yeri yakınlarındaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yaklaşık 250 saatlik görüntü incelemesinin ardından hırsızlık şüphelilerinin bir hastanede temizlik personeli olan K.S. (44), A.U. (46) ile İ.Ö. (22) ve A.K.S. (19) olduğu tespit edildi.

        Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ‘kamu kurumundan hırsızlık’ suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise kamu kurumlarının güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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