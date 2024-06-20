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        Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        KÜTAHYA'da, 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 01:52 Güncelleme: 20.06.2024 - 01:55
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        Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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        KÜTAHYA'da, 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Kütahya- Afyonkarahisar karayolu Ulusoy Kavşağında meydana geldi. Yakup Yıldız (50) yönetimindeki 06 EC 4436 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada Aziz Erçoban'ın (25) kullandığı 43 SE 162 plakalı otomobille çapıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savulan 06 EC 4436 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarparken, araçtan fırlayan Cemile Yalçıner (80), kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Belkız Yıldız (50) ve Hülya Gülsever ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Cemile Yalçıner'in cenazesi savcı ve polisin incelemesinin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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