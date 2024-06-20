Kayıp olarak aranırken motosikletle sulama kanalına düşüp öldüğü ortaya çıktı

KÜTAHYA’da kayıp olarak aranan Mehmet Sadık Arslan’ın (25) kullandığı motosikletle sulama kanalına düşüp hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Sadık Arslan, dün motosikletiyle evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Arslan’a ulaşamayınca polise başvurdu. Bölücek Mahallesi’nde bugün sulama kanalındaki motosikleti görenler, dorumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 43 AEZ 571 plakalı motosikletin sürücüsünün cansız bedenini buldu. Yapılan araştırmada, sürücünün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Mehmet Sadık Arslan olduğu tespit edildi.