Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi; 3 yaralı

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu 25’nci kilometresinde meydana geldi. Resul Tosun’un kontrolünü yitirdiği 32 ABH 917 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkıp yan yattı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Birçok yolcu kendi imkanlarıyla otobüsün ön camını kırarak çıktı. Yaralanan 3 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik tek şeritten sağlanmaya başlandı.

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