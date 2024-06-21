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        Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi; 3 yaralı

        KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü yoldan çıkıp yan yattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 17:49 Güncelleme: 21.06.2024 - 17:51
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        Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi; 3 yaralı
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        KÜTAHYA’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü yoldan çıkıp yan yattı. Kazada 3 yolcu yaralandı.

        Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu 25’nci kilometresinde meydana geldi. Resul Tosun’un kontrolünü yitirdiği 32 ABH 917 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkıp yan yattı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Birçok yolcu kendi imkanlarıyla otobüsün ön camını kırarak çıktı. Yaralanan 3 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik tek şeritten sağlanmaya başlandı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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