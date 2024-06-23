Kütahya'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki kız kardeşler yaralandı

KÜTAHYA'da 13 yaşındaki A.K.’nın kullandığı ve ablasının Hatice K.'nın (24) arkasında olduğu elektrikli bisiklete otomobile çarptı. Kazada, A.K. hafif yaralanırken ablası Hatice K. ise ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi’nde meydana geldi. Oğuzhan Ö. yönetimindeki otomobil, A.K.'nın kullandığı ve arkasında ablası Hatice K.’nın da bulunduğu elektrikli bisiklete çarptı. Kazada yola savrularak düşen A.K. ile Hatice K. yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan kardeşler, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Oğuzhan Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yaralılardan Hatice K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.