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        Polise kendini 'gazeteci' olarak tanıttı, belgeleri sahte çıktı

        KÜTAHYA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu Batuhan U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:35 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:40
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        Polise kendini 'gazeteci' olarak tanıttı, belgeleri sahte çıktı
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        KÜTAHYA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu Batuhan U.'nun (25) üzerinde polis telsizi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Kendisini gazeteci olarak tanıtan Batuhan U.'nun gösterdiği basın kimlik kartlarının da sahte olduğu tespit edildi.

        Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi'nde devriye gezen güven timleri, Batuhan U.'nun elinde telsiz olduğunu görünce, durumundan şüphelenip durdurdu. Gazeteci olduğunu öne süren şüphelinin gösterdiği kimlik kartının, sahte olduğu tespit edildi. Şüphelinin üzerinde 2 telsiz ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Batuhan U., işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Telsizlere ve kurusıkı tabancasına el koyulan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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