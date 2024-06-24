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        Kütahya'daki orman yangını, erken müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı

        KÜTAHYA'da ormanda çıkan yangın, gözetleme kule görevlisinin erken fark etmesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 16:38 Güncelleme: 24.06.2024 - 16:40
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        Kütahya'daki orman yangını, erken müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı
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        KÜTAHYA'da ormanda çıkan yangın, gözetleme kule görevlisinin erken fark etmesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

        Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Akçamescit köyü mevkisindeki ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormandaki gözetleme kule görevlisi dumanları görerek Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Alevlere 15 dakikada müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını büyümeden kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmalarına 2 helikopterin yanı sıra 19 arazöz, 8 su ikmal aracı, 7 hizmet aracı, 3 dozer, 3 treyler, 2 itfaiye ile 350 kadar personel katıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürülen ve soğutma çalışmalarının yapıldığı ormanda, 1 hektarlık alan zarar gördüğü belirlendi.

        Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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