Kütahya'da buğday ekili 7 hektar tarla yandı

KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde buğday tarlasında çıkan ve rüzgarın etkisiyle bitişikteki tarlalara sıçrayan yangın, itfaiye ile orman ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Yangında buğday ekili 7 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Gediz ilçesine bağlı Güzüngülü köyü yakınlarındaki buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler bitişikteki tarlalara sıçradı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Gediz Belediyesi ile Gediz Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangına 4 arazöz, 6 itfaiye, 2 su tankeri, 1 dozer ve 100’e yakın personel müdahale edildi. Ekipler ve köylülerin 1 saati aşkın mücadelesinin ardından kontrol altına alınan yangında 7 hektarlık buğday ekili tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.