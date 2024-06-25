Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Şenlik köyünde Emine Kavuk (87), 2 katlı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 22:02 Güncelleme: 25.06.2024 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Şenlik köyünde Emine Kavuk (87), 2 katlı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Tavşanlı ilçesine bağlı Şenlik köyünde Emine Kavuk’un oturduğu 2 katlı evde yangın çıktı. Yoğun dumanları gören komşuların ihbarıyla köye, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye görevlileri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde yapılan incelemede Emine Kavuk’un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kavuk’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Fransa'ya Polonya şoku!
        Fransa'ya Polonya şoku!
        İsrail sığınma merkezlerini ve evleri hedef almayı sürdürüyor
        İsrail sığınma merkezlerini ve evleri hedef almayı sürdürüyor
        Kasımpaşa'dan harcama limitlerine tepki!
        Kasımpaşa'dan harcama limitlerine tepki!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        "Arda da Montella da gülüyor"
        "Arda da Montella da gülüyor"
        Banka kapısına bisikleti kilitleyince, personel mahsur kaldı
        Banka kapısına bisikleti kilitleyince, personel mahsur kaldı
        Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
        Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
        Dünya yapay zekaya ne kadar hazır?
        Dünya yapay zekaya ne kadar hazır?
        25 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        25 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Dostların arasında"
        "Dostların arasında"
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo

        Benzer Haberler

        Kütahya'da buğday ekili 7 hektar tarla yandı
        Kütahya'da buğday ekili 7 hektar tarla yandı
        Kütahya'da tarlada çıkan yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü
        Kütahya'da tarlada çıkan yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü
        Kütahya'daki orman yangını, erken müdahaleyle büyümeden kontrol altına alın...
        Kütahya'daki orman yangını, erken müdahaleyle büyümeden kontrol altına alın...
        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Polise kendini 'gazeteci' olarak tanıttı, belgeleri sahte çıktı
        Polise kendini 'gazeteci' olarak tanıttı, belgeleri sahte çıktı