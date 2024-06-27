Otomobilin çarptığı yayayı güneşten korumak için çuvalla gölge yaptılar
KÜTAHYA'da yolun karşısına geçmek isteyen Azerbaycan uyruklu Mammad Mammadov'a (21), otomobil çarptı.
KÜTAHYA'da yolun karşısına geçmek isteyen Azerbaycan uyruklu Mammad Mammadov'a (21), otomobil çarptı. Çevredekiler, yaralanan Mammadov'u, 36 dereceyi aşan sıcak havadan korumak için ambulans gelene kadar boş yem çuvalını kesip gölgelik yaptı.
Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. Çevre yolundan yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Azerbaycan uyruklu Mammad Mammadov'a, Sefa Duman yönetimindeki 35 R 4306 plakalı otomobil çarptı. Kazada Mammadov yaralandı. Kazayı görüp, toplananlar ambulansa haber verdikten sonra 36 dereceyi aşan sıcak havadan yaralıyı korumak için yem çuvalını kesip gölgelik yaptı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mammadov, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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