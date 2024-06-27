Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Otomobilin çarptığı yayayı güneşten korumak için çuvalla gölge yaptılar

        KÜTAHYA'da yolun karşısına geçmek isteyen Azerbaycan uyruklu Mammad Mammadov'a (21), otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:57 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin çarptığı yayayı güneşten korumak için çuvalla gölge yaptılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA'da yolun karşısına geçmek isteyen Azerbaycan uyruklu Mammad Mammadov'a (21), otomobil çarptı. Çevredekiler, yaralanan Mammadov'u, 36 dereceyi aşan sıcak havadan korumak için ambulans gelene kadar boş yem çuvalını kesip gölgelik yaptı.

        Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. Çevre yolundan yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Azerbaycan uyruklu Mammad Mammadov'a, Sefa Duman yönetimindeki 35 R 4306 plakalı otomobil çarptı. Kazada Mammadov yaralandı. Kazayı görüp, toplananlar ambulansa haber verdikten sonra 36 dereceyi aşan sıcak havadan yaralıyı korumak için yem çuvalını kesip gölgelik yaptı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mammadov, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        Yoğun bakım önünde çifte saldırı!
        Yoğun bakım önünde çifte saldırı!
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        'Cinsel istismara uğradım'
        'Cinsel istismara uğradım'
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"

        Benzer Haberler

        DPÜ'de Osmanlı çinilerinin yaşatılması için istişare toplantısı yapıldı
        DPÜ'de Osmanlı çinilerinin yaşatılması için istişare toplantısı yapıldı
        Gediz'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Gediz'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Kütahya'da elektrikli bisiklet ve motosiklet denetimleri arttı
        Kütahya'da elektrikli bisiklet ve motosiklet denetimleri arttı
        Kütahya'da ahşap evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Kütahya'da ahşap evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
        Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
        Kütahya'da buğday ekili 7 hektar tarla yandı
        Kütahya'da buğday ekili 7 hektar tarla yandı