Otluk yangını Kütahya Kalesi'ne ulaşmadan söndürüldü
KÜTAHYA'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
KÜTAHYA’da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kütahya Kalesi’ne ulaşmadan söndürülen yangın, şehrin farklı noktalarından görüldü.
Maruf Mahallesi’ndeki 2 dönümlük otluk alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere ilk müdahaleyi bölgedekiler yaptı. Şehrin farklı noktalarından görülen yangın, yakındaki tarihi Kütahya Kalesi surlarına ulaşmadan söndürüldü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangına 4 itfaiye, 4 arazöz ve 30'a yakın personel müdahale etti. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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