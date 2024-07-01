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        İsmail Küçükkaya'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

        TATİL için gittiği Antalya'da girdiği denizde kalp krizi geçirip, suda boğularak hayatını kaybeden gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya (76), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 19:53 Güncelleme: 01.07.2024 - 19:55
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        İsmail Küçükkaya'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
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        TATİL için gittiği Antalya'da girdiği denizde kalp krizi geçirip, suda boğularak hayatını kaybeden gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya (76), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya, tatili için gittiği Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Kundu Oteller Bölgesi'ndeki 5 yıldızlı otelin sahilinde denize girdi. Kıyıdan 50 metre açıkta suya batıp, çıkmaya başlayan Kücükkaya'yı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ve bölge ekibi ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Cankurtaran tarafından denizden kıyıya çıkartılan Halise Küçükkaya'nın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde kalp krizi geçirip, suda boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÇOCUKLARI TAZİYELERİ KABUL ETTİ

        Dört çocuk annesi Halise Küçükkaya'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine getirildi. Cenaze töreni öncesi Halise Küçükkaya'nın çocukları Mustafa Makas, İsmail Küçükkaya, İlyas Küçükkaya ve Semra Küçükkaya, Simav Belediyesi Kültür Sarayı'nda taziyeleri kabul etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Simav Belediye Başkan Yardımcısı'nın yanı sıra ailenin yakınlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi taziye ziyaretine katıldı.

        YENİMAHALLE MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

        Ardından ikindi vakti Halil Ağa Camisine geçildi. Hayatını kaybeden Halise Küçükkaya için burada cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törene Kütahya Valisi Musa Işın, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da katıldı. Kılınan namazın ardından Küçükkaya'nın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Yenimahalle Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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