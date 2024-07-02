Annesini ve üvey babasını pompalı tüfek ve tabancayla öldürdü (2)

EVDEÇELİK YELEK BULUNDU, CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ

Kütahya’da annesini öldüren üvey babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mert Furkan Şenol (19), geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü. Evde yapılan incelemede pompalı tüfek ve tabancanın yanı sıra çelik yelek bulundu. Polisin, sorguda çelik yeleği sorması üzerine annesi Sevgi Koçer ile üvey babası Ünal Koçer’i kendisinin öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Şenol, olay yerinde polise yalan söylediğini belirtti.

‘ANNEME VE ÜVEY BABAMA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİM’

Mert Furkan Şenol’un polise verdiği ifadesinde hem pompalı tüfek hem de tabanca kullandığını belirterek, “Uzun süredir annem ve üvey babam beni evden atmak ve öldürmek üzerine tehdit ediyordu. Bende kendimi korumak için internetten tabanca ve çelik yelek sipariş edip aldım. Ayrıca annemin telefonunda üvey babamla birlikte müstehcen video ve fotoğrafları görünce çok rahatsız oldum. Evde tartıştıkları sırada çelik yeleği üzerime giyip anneme ve üvey babama pompalı tüfekle ateş ettim. Tüfeğin kartuşu bitince üvey babamı belimdeki tabancayla öldürdüm” dediği öğrenildi. Evde ele geçirilen silahlarda yapılan incelemesinde ise sadece katil zanlısı Mert Furkan Şenol’un parmak izleri tespit edildi. Soruşturma sürüyor.