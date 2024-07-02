Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Annesini ve üvey babasını pompalı tüfek ve tabancayla öldürdü (2)

        EVDEÇELİK YELEK BULUNDU, CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİKütahya'da annesini öldüren üvey babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mert Furkan Şenol (19), geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 02:38 Güncelleme: 02.07.2024 - 02:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesini ve üvey babasını pompalı tüfek ve tabancayla öldürdü (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        EVDEÇELİK YELEK BULUNDU, CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ

        Kütahya’da annesini öldüren üvey babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mert Furkan Şenol (19), geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü. Evde yapılan incelemede pompalı tüfek ve tabancanın yanı sıra çelik yelek bulundu. Polisin, sorguda çelik yeleği sorması üzerine annesi Sevgi Koçer ile üvey babası Ünal Koçer’i kendisinin öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Şenol, olay yerinde polise yalan söylediğini belirtti.

        ‘ANNEME VE ÜVEY BABAMA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİM’

        Mert Furkan Şenol’un polise verdiği ifadesinde hem pompalı tüfek hem de tabanca kullandığını belirterek, “Uzun süredir annem ve üvey babam beni evden atmak ve öldürmek üzerine tehdit ediyordu. Bende kendimi korumak için internetten tabanca ve çelik yelek sipariş edip aldım. Ayrıca annemin telefonunda üvey babamla birlikte müstehcen video ve fotoğrafları görünce çok rahatsız oldum. Evde tartıştıkları sırada çelik yeleği üzerime giyip anneme ve üvey babama pompalı tüfekle ateş ettim. Tüfeğin kartuşu bitince üvey babamı belimdeki tabancayla öldürdüm” dediği öğrenildi. Evde ele geçirilen silahlarda yapılan incelemesinde ise sadece katil zanlısı Mert Furkan Şenol’un parmak izleri tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kabinede iki bakan değişti
        Kabinede iki bakan değişti
        İşte yeni Sağlık Bakanı
        İşte yeni Sağlık Bakanı
        Koca krizleri yönetti
        Koca krizleri yönetti
        Yeni Çevre Bakanı Bakan Murat Kurum
        Yeni Çevre Bakanı Bakan Murat Kurum
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Peş peşe sağduyu açıklamaları
        Peş peşe sağduyu açıklamaları
        Portekiz rakibini penaltılarla eledi!
        Portekiz rakibini penaltılarla eledi!
        Adalar ücretsiz seferlerden muaf tutulacak
        Adalar ücretsiz seferlerden muaf tutulacak
        Annesini öldüren üvey babasını öldürdü!
        Annesini öldüren üvey babasını öldürdü!
        Su bastı, bahçeler zarar gördü, hayvanlar öldü
        Su bastı, bahçeler zarar gördü, hayvanlar öldü
        "Arda'yı oynatmamak mümkün değil!"
        "Arda'yı oynatmamak mümkün değil!"
        Ellerinden bağlı şekilde bulundu
        Ellerinden bağlı şekilde bulundu
        Fransa çeyrek finalde!
        Fransa çeyrek finalde!
        Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de!
        Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray, Batshuayi transferini açıkladı!
        Galatasaray, Batshuayi transferini açıkladı!
        'Ben açıkçası sağı tercih ediyorum'
        'Ben açıkçası sağı tercih ediyorum'
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler

        Benzer Haberler

        Kütahya'da bir genç, annesini öldüren üvey babasını öldürdü
        Kütahya'da bir genç, annesini öldüren üvey babasını öldürdü
        Kütahya'da aile faciası: Annesini öldüren üvey babasını tabancayla öldürdü
        Kütahya'da aile faciası: Annesini öldüren üvey babasını tabancayla öldürdü
        İsmail Küçükkaya'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
        İsmail Küçükkaya'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
        Otluk yangını Kütahya Kalesi'ne ulaşmadan söndürüldü
        Otluk yangını Kütahya Kalesi'ne ulaşmadan söndürüldü
        Kütahya'da ağaçlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
        Kütahya'da ağaçlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
        Kütahya Kalesi'nin eteklerindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kütahya Kalesi'nin eteklerindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü