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        Trenin çarptığı çapa motorundaki kadın hayatını kaybetti

        KÜTAHYA'da hemzemin geçitte trenin çarptığı çapa motorunun sürücüsü Fatma Başol (55), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 14:12 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:15
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        Trenin çarptığı çapa motorundaki kadın hayatını kaybetti
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        KÜTAHYA’da hemzemin geçitte trenin çarptığı çapa motorunun sürücüsü Fatma Başol (55), hayatını kaybetti.

        Eskişehir-İzmir seferini yapan yolcu treni, Sofu Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan çapa motoruna çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çapa motorunun sürücüsü Fatma Başol’un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Başol’un cansız bedeni Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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