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        Kütahya'da 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; polis haplarla Merih Demiral yazdı

        KÜTAHYA'da polisin durdurup arama yaptığı aracın bagajındaki valizde 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 06.07.2024 - 13:15
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        Kütahya'da 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; polis haplarla Merih Demiral yazdı
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        KÜTAHYA’da polisin durdurup arama yaptığı aracın bagajındaki valizde 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis, sayımı yapılan haplarla EURO 2024 son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında ‘Bozkurt’ işareti yaptığı gerekçesiyle 2 maç ceza alan milli futbolcu Merih Demiral'ın ismini yazıp, ona destek verdi.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen şüphelinin kullandığı araç, kent girişinde durduruldu. Araçta, eğitimli köpek ‘Thor’ ile yapılan aramada, valizde 64 kilo 890 gram gelen 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü U.Ö. (23) sağlık kontrolünden geçirilip gözaltına alındı. Uyuşturucuyla ilgili şüphelinin irtibatta olduğu tespit edilen B.D. (27) ile O.D. (34) ise Antalya’da yakalandı.

        DEMİRAL’A DESTEK

        Polis ekipleri, sayımı yapılan haplarla, EURO 2024 son 16 turunda Türkiye’nin 2-1 mağlup edip elediği Avusturya maçında ‘Bozkurt’ işareti yaptığı gerekçesiyle 2 maç ceza alan milli futbolcu Merih Demiral'ın ismini yazıp, ona destek verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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