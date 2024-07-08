Ellerindeki çakmak gazı patladı: 3 yaralı

Yenidoğan Mahallesi’nde oturan S.U. (17), Ş.G. (19) ve E.Ş. (19) evlerinde gece yarısı çakmak gazı patlaması sonucu ellerinden ve yüzlerinden yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.U., Ş.G. ve E.Ş. Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.