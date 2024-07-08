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        Ellerindeki çakmak gazı patladı: 3 yaralı

        KÜTAHYA'da 3 genç, ellerindeki çakmak gazının patlaması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:42 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:45
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        Ellerindeki çakmak gazı patladı: 3 yaralı
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        KÜTAHYA’da 3 genç, ellerindeki çakmak gazının patlaması sonucu yaralandı.

        Yenidoğan Mahallesi’nde oturan S.U. (17), Ş.G. (19) ve E.Ş. (19) evlerinde gece yarısı çakmak gazı patlaması sonucu ellerinden ve yüzlerinden yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.U., Ş.G. ve E.Ş. Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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