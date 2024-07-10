Polisin durdurduğu araçta, 223 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

KÜTAHYA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, 223 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim, Abdülhamid dönemine ait taş baskılı Kur'an-ı Kerim, tarihi eser olduğu değerlendirilen Türkçe- Fransızca sözlük ve tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda devriye görevinde, durumundan şüphelendikleri 26 AK 218 plakalı aracı durdurdu. Araçta ahşap çanta içine gizlenmiş 1904 yılında dönemin Osmanlı padişahı Abdülhamid'in izniyle çıkarılan mühürlü taş baskılı Kur'an-ı Kerim, 223 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim, 1928'de basılmış Türkçe Fransızca sözlük ve 1870 yılında üretilen ahşap kabzalı 'altıpatlar' olarak tabir edilen tabanca ele geçirildi. Araçtaki H.İ.S. (58) ve Ş.D. (61) isimli şüpheliler, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alınıp, Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ele geçirilen tarihi eserler ise incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.