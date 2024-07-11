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        Yıldırım düşen ormanda çıkan yangın, erken müdahaleyle söndürüldü

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:05 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:10
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        Yıldırım düşen ormanda çıkan yangın, erken müdahaleyle söndürüldü
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        KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

        Tavşanlı ilçesine bağlı Üyücek köyünde yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına 5 arazöz, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, 8 hizmet aracı, itfaiye, dozer ve 50 personelden oluşan ekiple müdahale edildi. Erken müdahale sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 1 hektar alandaki ağaçlar zarar gördü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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