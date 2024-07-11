Yıldırım düşen ormanda çıkan yangın, erken müdahaleyle söndürüldü
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı.
KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.
Tavşanlı ilçesine bağlı Üyücek köyünde yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına 5 arazöz, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, 8 hizmet aracı, itfaiye, dozer ve 50 personelden oluşan ekiple müdahale edildi. Erken müdahale sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 1 hektar alandaki ağaçlar zarar gördü.
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