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        Kütahya'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

        KÜTAHYA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, alt geçitlerde biriken sular nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 17:45 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:50
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        Kütahya'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
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        KÜTAHYA’da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, alt geçitlerde biriken sular nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

        Kütahya’da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin en işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı ile birlikte il merkezinde çok sayıda sokak, biriken yağmur sularının altında kaldı. Caddede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı. Sular altında kalan Ertuğrul Gazi ve Azerbaycan alt geçitleri ise ulaşıma kapandı. Kent merkezinde 50’ye yakın evi de su bastı. Trafik ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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