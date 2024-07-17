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        Muhtar, biçerdöver tartışmasında selefini öldürdü

        KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde Abaş köyü muhtarı Bahattin G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:44 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:50
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        Muhtar, biçerdöver tartışmasında selefini öldürdü
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        KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde Abaş köyü muhtarı Bahattin G. (46), eski muhtar Fethi Tarım’ı (52) aralarında çıkan tartışmada tüfekle vurup öldürdü. Cinayet şüphelisi Bahattin G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Abaş köyü muhtarı Bahattin G., köydeki tarlaların hasat edilmesi için biçerdöveri olan bir kişiyle anlaştı. Bu kişiyi kabul etmeyen eski muhtar Fethi Tarım ise başka bir kişiyle anlaştığını söyledi. İkili arasında yaşanan biçerdöver tartışmasında Bahattin G., tüfekle ateş ederek Fethi Tarım’ı vurdu. Tarım, olay yerinde hayatını kaybederken, Bahattin G. ihbar üzerine gelen jandarma ekiplerim tarafından gözaltına alındı.

        Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Bahattin G., işlemleri için Emet Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Öldürülen Fethi Tarım’ın cenazesi ise jandarma ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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