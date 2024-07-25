Kütahya'da gayrimenkul dolandırıcılığına 7 gözaltı

KÜTAHYA'daproje gösterip, satış yapan ancak daireleri sahiplerine teslim etmeyerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gayrimenkul şirketi sahipleri ile çalışanlarına yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir gayrimenkul şirketinin proje göstererek satış yaptığını ancak daireleri sahiplerine teslim etmediği yönündeki şikayet sonrası inceleme başlattı. İncelemede, firmanın daire sahipleriyle olan sözleşmelerine aykırı hareket ettiği ve temel atıp, zemin katları tamamlanan inşaatları durdurduğu belirlendi. Olayla ilgili 38 mağdur ve 5 kişinin ifadesine başvuran ekipler, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şirket sahipleri ve çalışanlarının yakalanması amacıyla 'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonu düzenledi.