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        Kütahya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

        KÜTAHYA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 10:46 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:50
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        Kütahya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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        KÜTAHYA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, Zafertepe Mahallesi İmam Gazali Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 ENB 843 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden 43 DZ 701 plakalı minibüse çarptı. Kazada minibüs karşı şeride geçerek devrilirken, hafif ticari yolun dışına çıktı. Devrilen minibüse çarpmamak için sürücüsü manevra yapan 43 SD 268 plakalı otomobil de karşı yönden gelen 43 ND 589 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mustafa Hastürk, Fahrettin Kerim Memiş, Murat Akar, Mustafa Hakan Güler ve Ramazan Korkut yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramazan Korkut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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