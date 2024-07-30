Kütahya'daki iki ayrı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü

İlçeye bağlı Yörgüç köyü yakınlarındaki Kılıçlar mevkisinde de orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ve Tavşanlı Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki köylülerinde yardımıyla orman yangını 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2,5 hektarlık orman zarar gördü.

Tavşanlı ilçesine 45 kilometre mesafedeki Kırıkkavak mevkisindeki ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla harekete geçen Orman İşlet Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 10 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.