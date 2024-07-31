Kütahya'da minibüste yapılan aramada 10 kilo eroin ele geçirildi

Kütahya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüpheli Ö.Ç.’nin (36) kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin içinde olduğu minibüsü takibe alan ekipler, oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Dedektör köpeğin tepki verdiği çuvalla yapılan aramada 10 kilo ağırlığında eroin ele geçirdi. Şüpheli Ö.Ç. gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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