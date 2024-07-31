Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da minibüste yapılan aramada 10 kilo eroin ele geçirildi

        KÜTAHYA'da polisin durdurduğu minibüste yapılan aramada çuval içerisinde 10 kilo eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 18:23 Güncelleme: 31.07.2024 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da minibüste yapılan aramada 10 kilo eroin ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA’da polisin durdurduğu minibüste yapılan aramada çuval içerisinde 10 kilo eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüpheli Ö.Ç.’nin (36) kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin içinde olduğu minibüsü takibe alan ekipler, oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Dedektör köpeğin tepki verdiği çuvalla yapılan aramada 10 kilo ağırlığında eroin ele geçirdi. Şüpheli Ö.Ç. gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Malatya'daki katliamın nedeni ortaya çıktı!
        Malatya'daki katliamın nedeni ortaya çıktı!
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Kütahya'da 10 kilogram eroin ele geçirildi
        Kütahya'da 10 kilogram eroin ele geçirildi
        Kütahya'da "Çocuk Üniversitesi" açıldı
        Kütahya'da "Çocuk Üniversitesi" açıldı
        Kütahya'da yaz Kur'an kursu öğrencileri 100. yıl etkinliğinde buluştu
        Kütahya'da yaz Kur'an kursu öğrencileri 100. yıl etkinliğinde buluştu
        DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda "İşletmede Mesleki Eğitim Modeli" ile e...
        DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda "İşletmede Mesleki Eğitim Modeli" ile e...
        Kütahya'ya gelen öğrenciler "Damla Projesi" ile gönüllere dokunuyor
        Kütahya'ya gelen öğrenciler "Damla Projesi" ile gönüllere dokunuyor
        Kütahya'daki iki ayrı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü
        Kütahya'daki iki ayrı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü