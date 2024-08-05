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        Kanala düşen otomobil takla attı: 2'si çocuk 7 yaralı

        –KÜTAHYA'daotomobil, yol kenarındaki kanala düşerek takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 17:53 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:55
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        Kanala düşen otomobil takla attı: 2'si çocuk 7 yaralı
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        –KÜTAHYA'daotomobil, yol kenarındaki kanala düşerek takla attı. Ters dönen otomobildeki 2'si çocuk 7 kişi, yaralandı.

        Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu 10'ncu kilometredeki hayvan barınağı mevkisinde meydana geldi. Güler Olğaç, kullandığı 41 KD 447 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki kanala düşen otomobil takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Güler Olğaç (54), Emel Olğaç (30), Merve Aslantürk (29), Şevval Ersöz (24), Emine Olğaç (20), Melisa Aslantürk (6) ve Mert Aslantürk (3) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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