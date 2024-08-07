Maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü

Domaniç ilçesine bağlı Muhacırlar köyünde bulunan maden ocağı girişine yük taşıyan M.Ö. yönetimindeki iş makinesinin iddiaya göre gaz teli koptu. Sürücüsünün kontrolünden çıkan iş makinesi, ocak girişinde bulunan işçilerden Erkan Dibekli’nin üzerine geldi. İş makinesi ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralanan Dibekli, diğer işçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Dibekli, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından iş makinesi operatörü M.Ö., başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesinde maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi Erkan Dibekli (41), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İş makinesi operatörü M.Ö. (32) gözaltına alındı.

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