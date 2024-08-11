Kazada yaralanan Mustafa, 40 gün sonra hayatını kaybetti

Bugün Kaygısız için Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesi Orta caminde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Mustafa Kaygısız, belde mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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