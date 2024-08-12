Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı
–KÜTAHYA'daGülsüm K.
–KÜTAHYA'daGülsüm K. (31), tartıştığı eşi Serdar K.'yi (34) karnından bıçakla yaraladı. Gülsüm K. gözaltına alındı.
Akkent Mahallesi'nde oturan Gülsüm K., gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Serdar K. ile tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada Gülsüm K., ekmek bıçağı ile eşini karnından bıçakla yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evde yapılan Serdar K., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gülsüm K. de suç aleti bıçakla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Gülsüm K., ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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