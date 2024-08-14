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        Kütahya'da orman yangınında 10 dekarlık alan yandı

        ErcanKOLKU/EMET(Kütahya)-KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 17:53 Güncelleme: 15.08.2024 - 01:35
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        Kütahya'da orman yangınında 10 dekarlık alan yandı
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        ErcanKOLKU/EMET(Kütahya)-KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dekar alan zarar gördü.

        Emet ilçesi malı damlar mevkisindeki ormanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman İşlet Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ardıç ve meşe ağaçların bulunduğu ormandaki yangın, söndürme helikopterinin de desteği ile erken müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Yangından yaklaşık 10 dekar alan zarar gördü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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