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        Park halindeki otomobil yandı

        KÜTAHYA'da park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 16:08 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:10
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        Park halindeki otomobil yandı
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        KÜTAHYA'da park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. O anlar, cep telefonuyla kayda alındı.

        Saray Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde park halinde olan 06 FA 7432 plakalı otomobilde yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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