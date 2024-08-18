Devrilen kamyonun şoförü öldü

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Domaniç ilçesi Güney köyü mevkisinde meydana geldi. Fethi Öztürk, kullandığı 06 VZG 29 plakalı hafriyat yüklü kamyonun direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan kamyon, yol kenarına devrildi. Kazada Fethi Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Öztürk’ün cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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