Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Otomobilin çarptığı 2 kardeşin ölümünde sürücü tutuklandı

        KÜTAHYA'da 10 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Mine (16) ve Melike Acar (15) kardeşlere çarpıp ölümlerine neden olan otomobilin sürücü Samet Sadıç tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 17:53 Güncelleme: 18.08.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin çarptığı 2 kardeşin ölümünde sürücü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA'da 10 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Mine (16) ve Melike Acar (15) kardeşlere çarpıp ölümlerine neden olan otomobilin sürücü Samet Sadıç tutuklandı.

        Kaza, gece saatlerinde Kütahya- Eskişehir kara yolu Çiniciler Çarşısı önünde meydana geldi. Fuar alanında hediyelik eşya standı açan üvey babası Mesut Gürcan ve annesi Dilek Gürcan’ın yanına giden Melike ve Mine Acar, yaklaşık 10 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Samet Sadıç yönetimindeki 43 AFL 546 plakalı otomobil, kız kardeşlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mine ve Melike Acar kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Sadıç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        KIZ KARDEŞLER YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan otomobil sürücüsü Samet Sadıç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Kazada ölen Mine ve Melike Acar kardeşlerin yarın toprağa verileceği belirtildi.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        Orman yangınlarıyla mücadelede son durum: Yangınların 3'ü kontrol altında
        Orman yangınlarıyla mücadelede son durum: Yangınların 3'ü kontrol altında
        Duru'nun şüpheli ölümü! Okul bahçesinde vuruldu
        Duru'nun şüpheli ölümü! Okul bahçesinde vuruldu
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        Galatasaray'dan açıklama
        Galatasaray'dan açıklama
        Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristler etkisiz
        Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristler etkisiz
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Kasımpaşa'dan açıklama
        İran'daki darbeyle ilgili ABD'ye 71 yıl sonra dava
        İran'daki darbeyle ilgili ABD'ye 71 yıl sonra dava
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Saldırgana ev hapsi verildi
        Saldırgana ev hapsi verildi
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        Aydemir Akbaş'a veda
        Aydemir Akbaş'a veda
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"

        Benzer Haberler

        Eşiyle el ele tutuşarak yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öld...
        Eşiyle el ele tutuşarak yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öld...
        Devrilen kamyonun şoförü öldü
        Devrilen kamyonun şoförü öldü
        Kütahya'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Kütahya'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Kütahya'da, ağaca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kütahya'da, ağaca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Eşiyle el ele tutuşarak yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öld...
        Eşiyle el ele tutuşarak yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öld...
        Arkasında 'Killer' yazan otomobilin çarptığı 2 kız kardeş öldü
        Arkasında 'Killer' yazan otomobilin çarptığı 2 kız kardeş öldü