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        Eşiyle el ele tutuşarak yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü (2)

        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDIKütahya'da düğün salonundan çıktıktan sonra el ele tutuştuğu eşiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden İmiş Tıraş (60), Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 17:55 Güncelleme: 18.08.2024 - 18:00
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        Eşiyle el ele tutuşarak yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü (2)
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        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Kütahya’da düğün salonundan çıktıktan sonra el ele tutuştuğu eşiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden İmiş Tıraş (60), Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Evliya Çelebi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazede İmiş Tıraş’ın eşi Arif Tıraş gözyaşlarına hakim olamadı.

        Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Altay (21) ise işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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