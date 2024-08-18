Eşiyle el ele tutuşarak yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü (2)
SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDIKütahya'da düğün salonundan çıktıktan sonra el ele tutuştuğu eşiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden İmiş Tıraş (60), Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kütahya’da düğün salonundan çıktıktan sonra el ele tutuştuğu eşiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden İmiş Tıraş (60), Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Evliya Çelebi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazede İmiş Tıraş’ın eşi Arif Tıraş gözyaşlarına hakim olamadı.
Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Altay (21) ise işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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