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        Kazada ölen kızlarının tabutlarına sarılıp gözyaşı döktü

        KÜTAHYA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Mine Acar (16) ve Melike Acar (15) kardeşler toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:07 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:10
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        Kazada ölen kızlarının tabutlarına sarılıp gözyaşı döktü
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        KÜTAHYA’da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Mine Acar (16) ve Melike Acar (15) kardeşler toprağa verildi. Cenazede Arif Acar, kızlarının tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü.

        Kütahya- Eskişehir kara yolu Çiniciler Çarşısı önünde önceki gece Mine Acar ve Melike Acar’a, yolun karşısına geçerken Samet Sadıç yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada iki kız kardeş hayatını kaybetti.

        Kütahya Şehir Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan Mine ve Melike Acar kardeşler için bugün Ziya Hisar Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Acar kardeşlerin ailesi, arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Cenazede Arif Acar, kızlarının tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü. Acar kardeşler, kılınan cenaze namazlarının ardından Kütahya Şehir Mezarlığı’na toprağa verildi.

        Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Samet Sadıç, dün çıkarıldığı Kütahya Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine konulurken, otomobilin arkasında yazan ‘Killer 777’ (katil) yazısı ise dikkat çekti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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