Ot yangınında alevlerin sıçradığı 3 ev ve samanlık yandı
KÜTAHYA'nın İncik köyünde çıkan ot yangınında alevlerin sıçradığı 3 ev ve samanlık yandı.
KÜTAHYA’nın İncik köyünde çıkan ot yangınında alevlerin sıçradığı 3 ev ve samanlık yandı.
Kent merkezine 35 kilometre mesafedeki İncik köyünde henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yakınındaki 3 köy evi ile samanlığa sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin ormana sıçramaması için önlem alınırken, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü. Yangında 3 köy evi ile samanlık yandı.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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